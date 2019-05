Stasera in tv il film “1”, in ricordo di Niki Lauda

ROMA – Ieri, all’età di 70 anni è venuto a mancare il campione del mondo di Formula 1 Niki Lauda. In suo ricordo, questa sera alle 23.10 su Rai 2 andrà in onda, “1” il film diretto da Paul Crowder. Con la partecipazione di Michael Fassbender, Michael Schumacher, Niki Lauda, Lewis Hamilton, Jenson Button, Damon Hill, Mario Andretti, Martin Brundle, Nigel Mansell e Sebastian Vettel, il film racconta l’età d’oro della Formula 1, quando questo sport divenne estremamente pericoloso. Verso la fine degli anni ’60, le macchine da corsa raddoppiarono la loro cilindrata e iniziarono a sfoggiare alettoni, elementi che le resero incredibilmente veloci ma sempre meno sicure. Fiumi di soldi iniziarono ad arrivare da sponsorizzazioni e dal mondo della televisione, i piloti divennero delle superstar, spinti nel circuito come dei gladiatori. I piloti erano leggende con carisma e talento straordinari, ma molti di loro ne pagarono l’estremo prezzo.