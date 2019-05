“Veloce come il vento”, “The Amazing Spider-Man” e “Shall we dance”: programmi stasera in tv

ROMA – Cinema, serie tv e programmi di approfondimento animeranno la prima serata in tv. Da non perdere il film di Matteo Rovere, con Stefano Accorsi, “Veloce come il vento”: in onda su Rai Movie alle 21.10.

Rai 1 Duisburg – Linea di sangue | 20.30 Ferragosto 2007. Nella città di Duisburg in Germania, all’uscita di un ristorante, sei giovani calabresi vengono trucidati da una coppia di killer. La strage, di stampo ‘ndranghetista, ha un grosso impatto mediatico e la polizia tedesca chiede aiuto alle autorità italiane. Ad affiancare l’agente Block nelle indagini viene inviato, da Reggio Calabria, il commissario Battaglia: i due devono affrontare i rispettivi pregiudizi e fronteggiare una rete di intrecci criminali molto più grande di quello che pensano. Rai 2 Shall We Dance? | 21.15 Chicago. John Clark, avvocato di successo con una splendida famiglia, decide di iscriversi di nascosto a un corso di ballo tenuto da una misteriosa e affascinante donna. Rai 3 Chi l’ha visto? | 21.20 Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Rete 4 Freedom – Oltre il confine | 21.30 Programma di approfondimento culturale a cura di Roberto Giacobbo. Canale 5 Live non è la D’Urso | 21.40 Il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospitera’ personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa Italia 1 Lethal Weapon | 21.30 Serie tv poliziesca basata sulla celebre saga cinematografica “Arma Letale”. La7 Bersaglio mobile – Speciale elezioni | 21.15 Il programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana Tv8 The amazing Spiderman | 21.15 Un liceale emarginato, cresciuto con gli zii, si addentra nel laboratorio dell’ex socio del padre: scoprira’ qualcosa di mostruoso. Nove Nati Stanchi | 21.30 Commedia con Ficarra e Picone. Real Time Famiglie ritrovate – 1° visione | 21.15 Le storie toccanti di persone adottate che hanno vissuto per tutta la vita la sofferenza della separazione dai loro genitori naturali e che decidono di intraprendere un viaggio per ritrovarli. In ogni episodio una ricerca lunga e difficile li porterà finalmente a conoscere il volto di chi li ha messi alla luce.