Radio Radicale, Di Maio: “Serve soluzione senza interento diretto dello Stato”

ROMA – “Dobbiamo trovare una soluzione ragionevole che tuteli i posti di lavoro senza un intervento diretto dallo Stato”. Lo dice Luigi Di Maio a Radio Anch’io parlando di Radio Radicale la cui convenzione con il Mise è scaduta.



Per il vicepremier “si sono versati milioni a questa radio e non ad altre che stanno sul mercato. Io non ho nessun interesse a far perdere posti di lavoro e a spegnere una radio, serve una soluzione ragionevole che non preveda un contributo diretto”. A Giachetti dice: “spero che possa tornare a bere e mangiare”.