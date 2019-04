Il Commissario Montalbano, La peggior settimana della mia vita e Rocky IV: tutti i programmi stasera in tv

Una prostituta viene strangolata con una cintura da uomo nel miniappartamento dove lavorava. Era un personaggio singolare: a quasi settant’anni era ancora in piena attività. La vicenda scuote Vigata. Montalbano indaga.

In questa puntata vedremo ‘il meglio di Made in Sud’ , il celebre show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione straordinaria di Biagio Izzo e Elisabetta Gregoraci.

A poco più di 40 anni dal suo ultimo concerto alla Bussola di Marina di Pietrasanta, dove tutto era cominciato, Rai3 dedica una serata speciale, con la conduzione di Pino Strabioli, alla regina indiscussa della canzone italiana.

Serie tv di Laurent Chouchan con Mimie Mathy. Joséphine Delamarre è un angelo custode. Grazie alla sua astuzia e con l’aiuto di un pizzico di magia appare ogni volta che c’è bisogno di lei, per tornare a scomparire quando tutto è risolto con uno schiocco di dita.

Tv8

Rocky IV | 21.30

Quarto capitolo della saga che vede protagonista lo stallone italiano. Rocky accetta di sfidare Ivan Drago, il gigantesco pugile sovietico che ha ucciso Apollo Creed in un match di esibizione.

Nove

Cucine da incubo Italia | 21.25

Basato sul format statunitense con protagonista Gordon Ramsay, il programma porta lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire

Real Time

Little Big Italy | 21.25

Reality show condotto da Francesco Panella, noto ristoratore romano, in viaggio per il mondo. In ogni puntata visiterà tre ristoranti gestiti da emigranti italiani. Chi sarà il miglior ristoratore Made in Italy?