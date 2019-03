Al Congresso mondiale delle Famiglie il logo della Repubblica italiana

ROMA – “A seguito della diffida a usare il logo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ci è stato ora comunicato che dovremo usare come immagine del patrocinio concesso dal ministro per la Famiglia direttamente il logo della Repubblica italiana: per noi si tratta di un felice guadagno, dato che quello è il più alto simbolo istituzionale e rappresentativo che il Congresso mondiale delle Famiglie possa ricevere”. Così in una nota Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vicepresidente del XIII Congresso mondiale delle Famiglie in programma a Verona dal 29 al 31 marzo, a poche ore dalla notizia che anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso il patrocinio all’evento.