VIDEO | Perù, il ‘guardiano’ di Machu Pichu: “È allarme clima e turisti”

“Più di ogni altra civiltà occidentale preindustriale, quelle preispaniche colpiscono perchè, osservandole, ci rendiamo conto che hanno profondamente modificato l’ambiente naturale, plasmandolo per rispondere ai propri bisogni” dice Nicola Masini, ricercatore del Cnr-Ibam (Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto per i beni archeologici e monumentali), responsabile di uno studio geofisico e geotermico nel sito peruviano. Masini tiene a chiarire: “Se noi con la rivoluzione industriale abbiamo danneggiato l’ambiente, questi popoli hanno saputo intervenire in modo sostenibile”. E infatti la conservazione delle vestigia delle civiltà preispaniche passa per la collaborazione con i nativi, riprende Gavazzi: “Lavoriamo a stretto contatto con le comunità indigene perché sono in grado di insegnarci gli effetti del cambiamento climatico, e come rispondere. Una parte importante del nostro lavoro consiste nella riforestazione e questi popoli lo sanno fare meglio di noi perché hanno una conoscenza più approfondita della biodiversità. Per esempio, se un ghiacciaio perde neve, e si forma una nuova superficie che viene poi raggiunta dalla vegetazione e dalla fauna, i nativi sanno comprenderla meglio da subito. E’ guardando il loro esempio che noi impariamo”.

Machu Picchu, evidenziano gli esperti, è un esempio chiave del livello di sviluppo tecnico e culturale raggiunto dalla civiltà Inca, che ne avviò la costruzione circa otto secoli avanti Cristo, e solo l’arrivo dei conquistatori spagnoli nel Cinquecento pose termine all’espansione del sito. La sopravvivenza di questo luogo circondato da 18 montagne sul limitare dalla foresta Amazzonica, è minacciata anche da un altro fenomeno: il turismo di massa.