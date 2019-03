Tg Scuola, edizione del 22 marzo 2019

Zerocalcare prof per un giorno

Felpa, scarpe da ginnastica e linguaggio genuino. Se non fosse per la differenza d’età, Zerocalcare si potrebbe quasi confondere con i trecento ragazzi delle scuole superiori che hanno visitato la sua mostra ‘Scavare fossati – nutrire coccodrilli’, allestita al Museo Maxxi di Roma. Un incontro realizzato nell’ambito del progetto ‘La città incantata’, promosso dalla Regione Lazio per avvicinare i giovani al mondo della letteratura disegnata, quella del fumetto. Dopo l’incontro con Sara Pichelli, disegnatrice di ‘Spider Man’, a salire in cattedra è stato Michele Rech, non solo un fumettista ma anche un narratore dei nostri tempi, che ha approfondito con i ragazzi le tecniche e i messaggi delle sue opere. Un dialogo senza filtri che ha fatto emergere tutta la fragilità e la rabbia di una generazione, quella degli anni ’90, cresciuta tra precariato e disillusione.

Studenti-atleti, sport e studio vanno d’accordo

Anche quest’anno il Miur ha portato avanti il programma sperimentale che coinvolge gli studenti-atleti di alto livello degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Lo scopo è quello di implementare il sostegno alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli studenti che praticano un’attività sportiva agonistica di alto livello. Ecco l’intervista a Vittoria Marcelli, studentessa dell’Istituto Garibaldi di Roma e campionessa d Karate.

Clima, studenti disposti a ‘lasciare’ motorini

Dopo la protesta, i giovani passano ai fatti. In risposta alla provocazione lanciata da Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine dei Biologi, gli studenti romani sarebbero disposti, per una settimana, a lasciare a casa i motorini e muoversi solo con mezzi pubblici o passaggi di amici e parenti. Intervenuto a Radio2 in riferimento alla manifestazione ‘Fridays for future’, D’Anna aveva ‘sfidato’ i ragazzi a fare qualcosa di concreto per ridurre l’inquinamento, come ad esempio rinunciare ai propri mezzi di trasporto per una settimana. E i giovani si dicono pronti a raccogliere la sfida.

Miur e Arma dei Carabinieri firmano protocollo d’intesa

Dopo anni di collaborazione ‘informale’ viene messa per la prima volta su carta la collaborazione tra ministero dell’Istruzione e Arma dei Carabinieri. È stato infatti firmato a Roma, nel Comando generale dell’Arma, dal ministro Marco Bussetti e dal comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri, il protocollo d’intesa per “accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole”. Obiettivo dell’intesa: educare gli studenti all’esercizio della democrazia, nei limiti e nel rispetto dei diritti inviolabili, dei doveri inderogabili e delle regole comuni condivise, quali membri della società civile, promuovendo al tempo stesso negli alunni la consapevolezza dei valori fondanti e dei princìpi ispiratori della Costituzione italiana per l’esercizio di una cittadinanza attiva a tutti i livelli del sistema sociale.

Dalle scuole:

Liceo Visconti e Istituto Magarotto di Roma

Il 3 aprile la giornata di studio ‘Diversi e uguali. Una scuola inclusiva per una società più giusta’.

Istituto Majorana di San Lazzaro

Gli studenti hanno incontrato, i segretari generali della FIOM, FIM, UILM e i delegati sindacali di alcune delle principali aziende bolognesi per parlare di diritti del lavoro.

Liceo Vico di Sulmona

L’aula multimedia della scuola è stata intitolata a Fabrizia Di Lorenzo, vittima dell’attentato di Berlino.

Istituto Giordano di Venafro

Gli studenti qualificati per la fase nazionale delle olimpiadi di Neuroscienze.