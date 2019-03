Europa in pillole 22 marzo - DIRE.it

Per il secondo anno consecutivo è la Finlandia il paese più felice del mondo. Secondo il World Happiness Report dell’Onu, che ha preso in esame 156 paesi, la Finlandia è riuscita a generare felicità non soltanto grazie alla propria ricchezza. Anche gli altri paesi scandinavi si sono piazzati in cima alla lista: Danimarca, Norvegia e Islanda. Retrocedono di una posizione gli Stati Uniti (dal 18esimo al 19esimo posto). L’Italia è al 36esimo posto, in netta salita rispetto al 47esimo posto dello scorso anno. In fondo alla classifica il Venezuela, colpito dalla crisi politica, mentre il paese più infelice del mondo è il Sudan del Sud.