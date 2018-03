Ecco chi sono i parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia

ROMA – Sono 20 i parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia: 13 alla Camera e 7 al Senato. Dei 13 deputati, 9 sono del centrodestra, 2 del Pd, 2 del Movimento 5 stelle. Al Senato 5 eletti appartengono al centrodestra, 1 al Movimento 5 stelle e 1 al Pd.

Ecco gli eletti alla CAMERA

PD:

ETTORE ROSATO, nato a Trieste nel 1968. Attivo in politica sin dalla fine degli anni ‘80 con la Democrazia Cristiana, è successivamente passato alla Margherita. È stato Sottosegretario agli interni per il secondo governo Prodi. Deputato uscente capogruppo Pd alla Camera, è componente della Commissione politiche dell’Ue. È l’ideatore dell’attuale legge elettorale, chiamata per questo Rosatellum. È al quarto mandato.

DEBORA SERRACCHIANI, nata a Roma nel 1970. Avvocato, è stata deputata al Parlamento europeo per il Partito democratico. Il 22 aprile 2013 è stata eletta presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Il 5 giugno 2013 viene nominata responsabile nazionale dei trasporti e infrastrutture del Pd e nel marzo 2014 assume l’incarico di vicesegretario nazionale del partito fino al Congresso 2017. È al primo mandato.

M5S:

SABRINA DE CARLO, nata a Latisana (Udine) nel 1988 vive a Trieste. È responsabile della comunicazione del Gruppo consiliare regionale del Movimento 5 stelle in Friuli Venezia Giulia. È al primo mandato.

LUCA SUT, nato a Fontanafredda (Pordenone) nel 1982. Attivista del Movimento 5 stelle dal 2015, fa parte del gruppo di lavoro per il programma regionale del Movimento per la Commissione industria e lavoro e del gruppo di lavoro dello sportello AntiEquitaliaFVG. Ingegnere meccanico. È al primo mandato.

FORZA ITALIA:

SANDRA SAVINO, nata a Trieste nel 1960. È imprenditrice nel settore dei servizi, dal 2013 è parlamentare di Forza Italia alla Camera dei deputati. È stata membro della Commissione finanze e della Commissione di inchiesta sulle banche. Coordinatrice regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. È al secondo mandato.

ROBERTO NOVELLI, nato a Udine nel 1962. Imprenditore, membro del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dove è componente delle commissioni salute, affari istituzionali e educazione. Già assessore presso il comune di Cividale, aveva deleghe alla viabilità e alle politiche giovanili. È titolare di un’autoscuola e ha lavorato nel settore assicurativo. È al primo mandato.

GUIDO GERMANO PETTARIN, nato a Palmanova (Udine) nel 1958. Avvocato cassazionista, assessore al bilancio del comune di Gorizia. È inoltre Pretore onorario della Pretura di Cervignano del Friuli e Procuratore legale. È al primo mandato.

Lega

MASSIMILIANO FEDRIGA, nato a Verona nel 1980 risiede a Trieste. Iscritto alla Lega Nord dal 1995 è deputato uscente. Eletto alla Camera nel 2008, viene riconfermato nel 2013 e dal 2014 è capogruppo del Carroccio alla Camera. Nel corso della XVII legislatura, ha fatto parte delle Commissioni agricoltura, lavoro e affari esteri. A causa di numerose intemperanze nel corso della discussione del disegno di legge sullo Ius soli, è stato sospeso per 15 giorni. È al terzo mandato.

VANNIA GAVA, nata a Sacile (Pordenone) nel 1974. Ha una lunga militanza politica nella Lega Nord Lombarda. È stato assessore comunale di Biassono, sospeso e poi rimosso per atti contrari alla Costituzione, a causa di alcune dichiarazioni contro l’Unità d’Italia. Dal 2009 è assessore all’ambiente nella Giunta comunale di Sacile. È il primo mandato.

DANIELE MOSCHIONI, nato a Udine nel 1967. Imprenditore nel settore della sedia, è sindaco di Corno di Rosazzo dal 2014. Già assessore alle attività sportive (2004-2009), consigliere provinciale (2009-2013) e vicesindaco (2009-2014). Nel 2014 viene eletto segretario provinciale della Lega. È il primo mandato.

NOI CON L’ITALIA

RENZO TONDO, nato a Tolmezzo (Udine) nel 1958. Ha cominciato la sua carriera politica nelle fila del Partito socialista, divenendo sindaco di Tolmezzo nel 1990. Passato a Forza Italia, è assessore regionale tra il 1998 e il 2001. Dal 2001 al 2003 è presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Dal 2006 al 2008 è deputato con Forza Italia. Nel 2008 è di nuovo presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, fino al 2013. Dal 2013 è consigliere regionale e capogruppo di Autonomia responsabile.

FRATELLI D’ITALIA

WALTER RIZZETTO, nato a San Vito al Tagliamento (Pordenone) nel 1975 inizia la sua attività politica nel 2013 con il Movimento 5 stelle. Eletto deputato alle elezioni politiche del 2013, fa parte di M5s fino al 2015 quando passa al gruppo Misto. Nel 2016 passa al gruppo Fratelli d’Italia-An. Vicepresidente della Commissione lavoro. È al secondo mandato.

Ecco gli eletti al SENATO:

PD

TATIANA ROJC, nata a Trieste è una scrittrice di lingua slovena. Docente di lingua e letteratura slovena, ha collaborato con lo scrittore Boris Pahor. È l’unica rappresentante in Parlamento della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia. È il primo mandato.

M5S

STEFANO PATUANELLI, nato a Trieste nel 1974. Nel 2005 è uno dei fondatori del gruppo Beppe Grillo Trieste. Consigliere comunale nel capoluogo giuliano con il M5s dal 2011 al 2016. È il primo mandato.

FORZA ITALIA

LAURA STABILE, classe 1957 è medico primario ospedaliero all’Ospedale di Cattinara a Trieste. Ha preso posizione contro la riforma sanitaria della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia guidata da Debora Serracchiani. È segretaria regionale dell’Associazione medici e dirigenti del SSN.

FRANCO DAL MAS, nato nel 1964 a Pordenone. Inizia la sua attività politica con il Partito socialista. È stato consigliere regionale di Forza Italia dal 1998 al 2003 e dal 2008 al 2013 con il Popolo della Libertà. Avvocato, è stato il segretario provinciale di Confedilizia a Pordenone.

LEGA

MARIO PITTONI, nato a Udine nel 1950. Giornalista, dal 2008 al 2013 è stato senatore per la Lega Nord-Padania e componente delle Commissioni istruzione, lavoro e politiche dell’Unione europea. Attualmente è responsabile federale istruzione per la Lega Nord ed è consigliere comunale a Udine. È al terzo mandato.

RAFFAELLA FIORMARIA MARIN, nata a Grado (Gorizia) nel 1960. È stata candidata alle elezioni comunali di Grado nel 2011. Come libera professionista è impegnata nell’Istituto per la ricerca e la prevenzione della depressione e dell’ansia “Fondazione IDEA”. Ha inoltre collaborato con l’Associazione “A.MA.RE il rene” nell’assistenza psicologica dei pazienti nefropatici ed ai loro