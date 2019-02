Cosa si legge a Roma - DIRE.it

La classifica di questa settimana è all’insegna dei grandi cambiamenti, a partire dai primi tre posti. In testa l’ex leader del Pd, Matteo Renzi, con un saggio che affronta le sfide politiche e sociali che attendono l’Italia. In terza posizione il libro di cui tutti (stra) parlano da settimane: ‘Fedeltà’ di Marco Missiroli, dato tra i favoriti per il Premio Strega. La critica si è divisa nei giudizi, ma alla fine sono i lettori a decretarne il successo, come dimostra anche il secondo posto a livello nazionale. In quinta e sesta posizione si piazzano due habitué come Georges Simenon e Andrea Camilleri, mentre Michel Houellebecq esce dalla top ten. Tra le novità della settimana anche ‘La Mennulara’ di Simonetta Agnello Hornby e ‘Il caso Kaufmann’ di Giovanni Grasso. In ventesima posizione il libro potenzialmente più bello del 2019: ‘In tutto c’è stata bellezza’ di Manuel Vilas.