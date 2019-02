Europa - La settimana in pillole - DIRE.it

Sette deputati del partito laburista hanno lasciato il partito per protesta contro la gestione della Brexit da parte del leader Jeremy Corbyn. “Siamo furiosi, facilita la Brexit” hanno dichiarato i deputati, che resteranno in Parlamento come indipendenti e hanno invitato altri deputati scontenti sia laburisti che conservatori a unirsi a loro per creare un nuovo movimento politico moderato. Sull’uscita del Regno Unito dall’Europa, Corbyn ha da tempo assunto una posizione ibrida, che sta scontentando in particolare chi ha votato Remain.