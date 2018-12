Tg Scuola, edizione del 21 dicembre 2018

Il futuro nasce a scuola

Portare sostegno, ascolto e informazione là dove dilagano violenza e omertà, per rendere i bambini di oggi adulti consapevoli. É l’obiettivo del progetto ‘Noi siamo bambini’, sviluppato per prevenire e contrastare l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, finanziato dal dipartimento Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri e realizzato dall’istituto Morano di Caivano insieme a una rete di scuole tra Lazio e Campania. A Caivano, in un territorio difficile in cui violenze e soprusi sono all’ordine del giorno, l’istituto superiore Francesco Morano, capofila del progetto, ha accolto le altre scuole coinvolte nella campagna per l’evento conclusivo. Insieme all’Istituto di Ortofonologia, all’agenzia di stampa Dire, al Garante dell’Infanzia del Lazio e alla Società Italiana di Pediatria, è stato portato avanti un percorso nelle scuole basato sull’educazione all’affettività che ha coinvolto studenti e docenti.

Diritti umani, si riparte dalle scuole

L’Italia è un Paese progredito ma “perché la sera ho paura a uscire in gonna?” La Dichiarazione universale dei diritti umani, sì, ma “cosa vuol dire essere liberi?”. “Cosa posso fare per migliorare il mondo, quando sento che tanti leader mondiali non mi rappresentano?” Questi alcuni degli interrogativi proposti dagli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato all’incontro ‘Diritti umani. L’impegno per il mondo riparte dalle scuole’, organizzato dall’agenzia di stampa Dire. A rispondere alle domande dei ragazzi e a sollecitarli con spunti e testimonianze sono stati Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana e della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Paolo Rozera, direttore generale di Unicef Italia, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Educazione ai media, 150 studenti a Venafro

Contrastare bullismo e cyberbullismo anche attraverso l’educazione ai media per fornire ai giovani le chiavi di lettura del mondo di oggi. È questo l’intento dell’evento che si è tenuto nell’aula magna dell’istituto Giordano di Venafro in provincia di Isernia. Una scuola attiva e propositiva che ha accolto studenti dai 13 ai 16 anni del territorio molisano per affrontare insieme le problematiche del mondo giovanile e trovare delle soluzioni possibili. Soluzioni che passano da una formazione partecipata, dove gli studenti sono destinatari e protagonisti dell’azione. Nei workshop organizzati i ragazzi hanno dialogato con i rappresentanti della Polizia di Stato e dell’agenzia di stampa Dire.

