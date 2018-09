Arriva a Montescaglioso la comitiva a cavallo dei Padri Trinitari

ROMA – Si conclude a Montescaglioso la penultima tappa della decima edizione del trekking a cavallo da Venosa a Bernalda. Un percorso di 250 chilometri fra i tratturi della Basilicata e della Puglia per unire idealmente i due Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari. La comitiva dei cavalieri è partita ieri mattina presto da Ginosa, in Puglia, per coprire i 15 chilometri che la separano da Montescaglioso in provincia di Matera.

Dopo una breve sosta per ripararsi da un acquazzone improvviso hanno raggiunto la ‘Città dei Monasteri’ a 365 metri di altitudine nel tardo pomeriggio. Qui sono stati accolti da una delegazione delle associazioni territoriali, dalle autorità cittadine, dal parroco insieme ad una nutrita schiera di curiosi. Oggi è previsto l’arrivo a Bernalda in mattinata verso le 11.