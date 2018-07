Ilva, Di Maio: “Scriveremo all’Avvocatura dello Stato per verifiche su procedura”

ROMA – “Il governo precedente ha avuto 5 anni per affrontare il tema e me lo ha lasciato con une un termine molto breve in cui decidere il futuro di 14 mila persone”. Nel frattempo, “la situazione ambientale a Taranto e’ peggiorata”. Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier, ministro del Lavoro e dello sviluppo economico in Sicilia. Ora, aggiunge, “se permettete prima di affidare quella azienda, quei rami di azienda a un privato devo garantire che tutto sia in regola”. “– dice ancora- per verificare che tutto sia stato corretto nella procedura. L’Anac ci ha detto che ci sono criticità . Il mio obiettivo è fare in modo che tra 3 anni” non ci ritroviamo con “gli operai sotto al ministero e con 4-5 mila persone in mezzo alla strada”. Quelli di prima, insiste, “il tempo lo hanno avuto e me lo hanno lasciato a me il problema”. Ora “e’ una preoccupazione mia e del governo”.