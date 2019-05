FOTO e VIDEO | Prof Palermo sospesa, a Bologna sit in docenti: “È processo politico”

“Borgonzoni, dimissioni” gridano in coro i presenti, riferendosi al sottosegretario all’Istruzione Lucia Borgonzoni, di ‘casa’ a Bologna. “È lei che ha fatto la denuncia di questa cosa” spiega Patricia Tough, insegnante in pensione, ricordando come “queste cose non sono mai successe. Mai. Mai”. La stessa Borgonzoni che “avrebbe auspicato” che l’insegnante si Palermo fosse “espulsa dalla scuola a vita”; una persona istituzionale che “dichiara di non aver letto libri per tre anni e con una totale disinvoltura si permette di prendere parola e di voler sanzionare un’insegnante che è evidente che nell’arco di tutta la sua carriera professionale abbia investito ininterrottamente. Le idee non si sospendono” attacca Franca Carzedda, insegnante della scuola dell’infanzia.

Durante il sit-in, una delegazione è salita negli uffici dell’Usr, per chiedere che “l’ufficio scolastico regionale si faccia portavoce presso il ministero (dell’Istruzione, ndr) per chiedere “la revoca immediata di queste sanzioni” e “per far presente ufficialmente all’ufficio scolastico regionale qual è il malcontento e la protesta del disagio il senso di umiliazione che è vissuto dagli insegnanti della scuola e in merito alla vicenda di Palermo- spiega Luca Castrignanò, rappresentante sindacale dei Cobas all’Istituto Aldrovandi Rubbiani di Bologna- rivendichiamo con forza l’idea che la scuola pubblica è una scuola aperta. È una scuola in cui si confrontano delle opinioni diverse, dev’esserci una libera circolazione delle idee e un libero confronto tra studenti e insegnanti“. Questo di oggi è stato il primo di due presidi in solidarietà per Dell’Aria: il secondo, promosso da Usb, si terrà invece domani in piazza Roosevelt, davanti alla sede della prefettura.