Turista entra nella fontana per una foto, multata a Firenze

FIRENZE – Voleva essere immortalata accanto al ‘Biancone’, restaurato da poco. Per questo una turista polacca di 24 anni ha scavalcato la recinzione ed è entrata nella fontana del Nettuno, beccandosi la multa della pattuglia dei vigili in servizio in piazza della Signoria.

“Toccando le sculture del gruppo monumentale, si è messa in posa per una foto“, si spiega dal Comune. A quel punto sono intervenuti gli agenti della municipale. Fatta uscire la 24enne è stata sanzionata con un verbale da 160 euro.