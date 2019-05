Maltempo, in Emilia-Romagna azzerata produzione ciliegie

“E’ pressoché azzerata la produzione di ciliegie di Vignola Igp- avverte- per le varietà in raccolta fino al 10 giugno. Significa che le aziende non producono, la manodopera resta a casa e chi si occupa del confezionamento, imballaggio o trasporto non lavora”. Se i temporali dovessero continuare, con improvvisi crolli di temperatura, “pure le varietà più tardive subiranno la stessa sorte– sostiene Bergamaschi- non servono neanche le reti anti-pioggia, perché il frutto riceve acqua in eccesso dal terreno e si spacca”.

Stime negative anche per il raccolto di pere (dall’Emilia-Romagna arriva il 70% del prodotto nazionale), per il quale “si rischia di raggiungere il minimo storico– afferma la numero uno di Confagricoltura- per la presenza di una cascola anomala, che provoca la caduta del frutto. Il fenomeno ha già interessato gran parte dei frutteti ferraresi e a macchia di leopardo quelli bolognesi, modenesi e del ravennate”.

Stessa situazione anche per i produttori di albicocche sulle colline romagnole, che spaventati dal rischio di “spaccatura del frutto” per eccesso di acqua. E così, “a pochi giorni dalla raccolta, si prevede una riduzione della produzione intorno al 35-40%”. Il fenomeno, continua Confagricoltura Emilia-Romagna, riguarda anche le varietà precoci di pesche, per le quali gli agricoltori stanno combattendo anche contro funghi e lumache.

I viticoltori invece “sono impegnati nel contrastare le più aggressive patologie, peronospora e oidio- aggiunge Bergamaschi- perciò è inevitabile prevedere un aumento di costi di produzione per via dei tanti interventi richiesti, tra cui diradamenti e trattamenti vari”. In particolare, segnala l’associazione di categoria, la situazione “è critica nelle aree colpite dalle esondazioni, in particolare il cesenate e il forlivese, dove lo stress da asfissia radicale ha fatto morire le piante più piccole e rallentato il processo vegetativo delle altre”.

Nel parmense e piacentino, invece, “sono fermi o vanno a rilento i trapianti delle piante di pomodoro da industria, con il rischio di avere poi una sovrapposizione delle epoche di raccolta. Ci sono timori anche per le piantine in campo se l’eccesso idrico si prolunga. Infine, chiude Bergamaschi, “tutto il comparto dei cereali è sotto scacco. E nel comprensorio del Parmigiano Reggiano, il maltempo ritarda i lavori di fienagione e ne compromette la qualità”, lancia l’allarme Confagricoltura.