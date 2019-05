ROMA – Il cinema protagonista stasera in tv. Cambio di programmazione su Rai 1 in onore di Niki Lauda, in onda questa sera il biopic Rush. Su Canale 5 invece, spazio alle risate, con la commedia in prima visione tv, “Come un gatto in tangenziale”. Su Rai Movie Jennifer Lawrence è Joy Mangano, imprenditrice statunitense che nonostante mille difficoltà riesce a diventare personaggio di successo e celebrità televisiva. Il film “Joy” verrà trasmetto alle 21.10.

Per i nostalgici, viaggio nel passato con “Ritorno al futuro”, alle 21.15 su Focus.

Rai 1

Rush | 21.25

Biopic diretto da Ron Howard sulla vita di Niki Lauda.

