I dinosauri non si sono estinti… grazie al Wwf: eccone 24 giganti nell’oasi di Fiumicino

La storia della Terra è stata scandita da ben cinque estinzioni di massa, causate da catastrofi naturali. Tra queste la più famosa è la quinta, originata dalla caduta sulla Terra di un enorme meteorite, avvenuta circa sessantasei milioni di anni fa, e che ha provocato la scomparsa dei giganteschi dinosauri, dominatori del Mesozoico, vere e proprie icone della Preistoria come il Tirannosauro e il Triceratopo. Oggi la maggior parte degli scienziati legge nei mutamenti ambientali causati dall’uomo e nella fortissima riduzione della biodiversità, la minaccia di una sesta estinzione di massa, la cui responsabilità sarebbe interamente riconducibile ad una specie: Homo sapiens, dunque la nostra. Possiamo ancora rimediare e l’Oasi Wwfdi Macchiagrande ne è l’esempio lampante, ospitando la mostra Dinosauri in Carne e Ossa per promuovere un comportamento responsabile: “Non fare come i dinosauri: #NonEstinguerti“.

La mostra didattica interamente “Made in Italy”, nata dalla collaborazione tra GeoModel di Mauro Scaggiante e Wwf Oasi, patrocinato dalla Maccarese SpA e dal Comune di Fiumicino, che esprime l’eccellenza nazionale nell’ambito di una scienza, la paleontologia, che tradizionalmente è sempre stata appannaggio della cultura anglosassone. L’iniziativa nasce dall’integrazione tra scienza, che mette a disposizione le proprie conoscenze e arte, capace di tradurle in emozioni. Nel parco ci sono 24 riproduzioni di altrettante specie di dinosauri e altri animali estinti, frutto di studi scientifici, di una lavorazione altamente specializzata e volti ad ottenere modelli iperrealistici, rigorosamente a scala naturale, scandiscono il percorso di circa 2 chilometri. Le sculture, perfettamente integrate nello scenario naturale, ripropongono queste creature del passato come dovevano essere in vita: dal celeberrimo T-rex all’agile Deinonico, dal piccolo sauropode romano soprannominato “Tito” al gigantesco Diplodoco e… molto altro ancora.

Comportamenti responsabili, quelli che ci permetteranno di non estinguerci. Infatti la mostra, al di là del valore simbolico e spettacolare, tratta con particolare evidenza il tema dell’estinzione delle specie. Fenomeno quello dell’estinzione che se spontaneo, causato da eventi naturali, apre nuove opportunità all’evoluzione della vita sul nostro Pianeta. Se invece è la conseguenza degli interventi irresponsabili e innaturali di una sola specie dominante, quella umana, sui delicati equilibri della biosfera, può provocare una nuova e drammatica estinzione di massa, la sesta, che appare già in atto. L’invito quindi è di affrontare questa visita in un ambiente naturale equipaggiati nel modo giusto e applicando comportamenti sostenibili: ad esempio, indossando scarpe e abiti comodi, tessuti naturali e traspiranti di colori non vivaci per integrarsi con la natura, ricordando di mettere anche un cappellino; portare la borraccia e una merenda naturale, usare contenitori riutilizzabili e tovaglioli di cotone, non di tipo “usa e getta” per evitare di produrre rifiuti superflui; non sprecare acqua; rispettare la natura, esplorare l’ambiente e conoscere le specie che vi abitano; infine considerare che il percorso in mezzo alla natura è di circa 2 chilometri, quindi potranno essere utili un taccuino, una matita, e una guida naturalistica.