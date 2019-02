VIDEO | Autonomia, D’Amelio: “Serve tavolo nazionale, non dividere paese”

ROMA – “Oggi la ministra Stefani ha convocato al tavolo per il 7 marzo il presidente della Campania. Apriamo un tavolo nazionale e ragioniamo seriamente perché il punto irrinunciabile è l’unità del paese”. Lo sottolinea Rosetta D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania e coordinatrice della conferenza dei presidenti delle assemblee regionali. In occasione del convegno a Napoli su ‘Il ruolo della dimensione regionale nell’evoluzione del mosaico territoriale italiano’, promosso da Censis e Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, D’Amelio osserva che “non è possibile pensare di fare un federalismo a due velocità, con regioni che stanno in una situazione economica molto positiva, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che chiedono di regionalizzare materie importanti e altre regioni che non si siedono a quel tavolo”.

Quindi, prosegue la presidente, “dobbiamo mettere un punto, perché se di regionalismo bisogna ragionare, bisogna che si sieda al tavolo nazionale non solo chi ha fatto il referendum ed è partito prima, ma tutte le regioni del Paese e cominciare a riflettere su come non si divide il Paese”. Per D’Amelio “il Paese non si divide se ragioniamo di spesa storica e di come si fanno i riparti perché già da qualche anno, con governi sia di centrodestra che di centrosinistra, nei riparti Stato-Regioni non si è tenuto fino in fondo conto dell’unità nazionale e, a maggior ragione oggi, rischieremmo la divisione del Paese”.

Insomma la ricetta è “aprire un tavolo nazionale e poi dare una funzione al Parlamento, perché queste cose non si possono chiudere solo in un accordo tra lo Stato e le Regioni, il Parlamento deve dire la propria”, conclude.