The Changing Economy, la competitività al centro del cambiamento: evento a Roma il 7 marzo

ROMA – Il prossimo 7 marzo a Roma sarà inaugurata la prima edizione del Forum Economy Roadshow, primo evento b2b itinerante dedicato all’innovazione nello sviluppo dell’economia. Appuntamento dalle 9 alle 18 al Centro Congressi Roma Eventi di Piazza di Spagna.

I TEMI

Quale direzione deve prendere il business per mantenere alta la competitività in un contesto in cambiamento? Come interpretare il paradigma Competitività vs. Innovazione attraverso un’ottica integrata fra le diverse funzioni aziendali? Come sfruttare le opportunità offerte dall’economia digitale? Partendo da queste domande e dalle pluriennali esperienze maturate dai Forum Nazionali (Risorse Umane, Public Affairs, Comunicazione) verrà alimentato il confronto fra oltre 400 Speaker e 4000 Partecipanti coinvolti nelle tappe itineranti di al fine di far luce sulle tematiche di innovazione nello sviluppo dell’economia.

Il Forum, con il Patrocinio Istituzionale di Confindustria Intellect, e Unindustria Lazio, assieme ad Indeed in qualità di Main Partner, e alle Partnership di Dramis Ammirati e Associati, SHL, TT Tecnosistemi, Zwan, SAS, e GoApp-Digivents, affronterà differenti tematiche legate al tema della Competitività come: Digitalizzazione, Competenze, Decreto Dignità, Dati, Collaborazione, Comunicazione, Rappresentanza Digitale, Produttività, e Welfare, generando differenti momenti di confronto con i principali C-Level Manager aziendali ed istituzionali.

Partecipano Marco Alberti, Giovanni Rodia, Paolo Boccardelli, Luca Villa, Alessandra Santacroce, Danilo Cattaneo, Giuseppe Meduri, Roberta Lombardi, Giuseppe Conte, Vito Sinopoli, Nicola Perrone, e molti altri.

GLI APPUNTAMENTI

Il Forum si sviluppa nelle principali città italiane. Qui le date:

ROMA giovedì 7 Marzo;

FIRENZE: giovedì 4 Aprile;

NAPOLI: venerdì 10 Maggio;

MILANO: giovedì 6 Giugno;

BOLOGNA: giovedì 10 Ottobre;

MILANO: giovedì 14 Novembre.

A dialogare saranno imprenditori, opinion leader, rappresentanti istituzionali e Top C-Level su tematiche di innovazione digitale e sviluppo economico nell’economia, nel lavoro, e nella Comunicazione. L’evento è gratuito su invito, riservato ai Soci ed ai Partner di For#Uman Community.

Ciascun evento si svilupperà nell’arco di una giornata, prevedendo Plenarie, Workshop, Seminari, Executive Circle tematici.

“Interrogarsi e confrontarsi su questi argomenti attuali, sul nostro futuro, fatto di cambiamenti rapidi e tangibili che determinano gli asset economici, è perciò di primaria importanza” , commenta Fabrizio Cataldi, Chairman di For Human Relations.