Roma, degrado a Porta Maggiore: mercatini abusivi e sporcizia

ROMA – Mentre a Ostia Casapound eseguiva il blitz contro i mercatini abusivi, a Porta Maggiore i Rom si sono riorganizzati improvvisando un souk a cielo aperto. Radio, scarpe, pantaloni, ma anche orologi, catenelle e borse. Intorno il degrado, in una zona che era stata ripulita meno di un mese fa dall’associazione Retake Roma, a poche settimane dall’intervento dei giardinieri del Comune che avevano tagliato l’erba intorno alla tomba del Fornaio. Bottiglie di birra, plastica, indumenti, ombrelli, le aiuole sono piene di immondizia di ogni genere.

L’assessore all’ambiente del V Municipio Dario Pulcini annuncia sulla sua pagina facebook che “dalle ore 22 del 19 agosto 2018 fino al 25 agosto si effettueranno le operazioni di pulizia straordinaria nello spartitraffico centrale di Via Prenestina, da Porta Maggiore fino a viale Palmiro Togliatti. Un’operazione fortemente voluta da questo assessorato per dare risposta alle richieste dei cittadini. Continua il nostro impegno costante per dare decoro e dignità alla città di Roma. Si ringrazia il personale Ama- conclude- e della Polizia Locale per la collaborazione”.