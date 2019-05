AS Roma, rivolta globale contro pallotta: da Sydeny a Miami, la rivolta è social

ROMA – Da Sydney a Miami, da New York a Parigi passando per Amsterdam, Salonicco, Copenhagen. La protesta dei romanisti ha assunto nel weekend proporzioni globali, con striscioni esposti in ogni parte del mondo dai tifosi giallorossi all’estero e fatti rimbalzare sui social, dove la contestazione nei confronti del patron James Pallotta e del suo consigliere ombra Franco Baldini, dopo la gestione del mancato rinnovo di Daniele De Rossi, è diventata virale.

E non vengono risparmiate nemmeno le pagine Facebook d’oltreoceano: se la scorsa settimana a essere preso di mira era stato il profilo del ristorante delle sorelle Pallotta a Boston – poi chiuso ai commenti dall’Italia – che aveva fatto irritare il presidente, tra ieri e oggi è il turno dei Celtics.

La pagina della franchigia di Nba, di cui l’imprenditore statunitense è socio, è stata inondata da centinaia di commenti in italiano e in inglese da profili anche vietnamiti, indonesiani, turchi: ‘Freedom for AS Roma’ e ‘Pallotta go home’ i più gettonati con ‘Baldini out’, ‘Pallotta facce Tarzan’. E ancora ‘Vendi la Roma e vattene’, ‘Non vogliamo né te né lo stadio’.

Nel mirino, però, c’è anche la pagina Facebook del Mit, il Massachusetts Institute of Technology, celebre ateneo di Cambridge, nell’area metropolitana di Boston, e una delle più importanti università di ricerca del mondo: qui i tifosi hanno lanciato l’hashtag #SellAsRoma, inserendo decine di ‘Pallotta vattene’ tra post di ingegneria meccanica e biologia.