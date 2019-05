Napoli, la piccola Noemi non è più in pericolo di vita

NAPOLI – La piccola Noemi, ferita nella sparatoria del 3 maggio in piazza Nazionale, non è più in pericolo di vita. Così riporta il bollettino medico dell’ospedale Santobono, dove è ricoverata, che fa sapere come la prognosi quoad vitam dalle 13 di oggi sia sciolta.

La bambina di 4 anni è sveglia, cosciente, si alimenta e respira spontaneamente, senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento.