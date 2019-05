CRESCENZI (UCBM ROMA): “TECNICA ‘RAMAN’ PER INDAGARE TUMORI SENZA PRELIEVO”

Il cancro della tiroide è abbastanza diffuso. Rappresenta il 3-4% di tutti i tumori umani e colpisce soprattutto le donne tra i 40 e i 60 anni. L’incidenza della patologia è molto aumentata negli ultimi decenni. Per fare un quadro più preciso l’agenzia di stampa Dire ha intervistato Anna Crescenzi, responsabile del progetto ‘Raman’ dell’Università Campus Bio-medico di Roma, che tramite questa spettroscopia, in collaborazione con l’Università Roma Tre, permette di indagare la composizione biochimica dei tumori tiroidei. “Il progetto ‘Raman’- ha spiegato- nasce dall’esigenza di avere una diagnosi più accurata sui noduli tiroidei ed evitare gli interventi chirurgici mirati ad una diagnosi senza avere la certezza di operare un tumore.

L’idea è quella di migliorare la diagnostica ed evitare gli interventi non necessari. E’ stata utilizzata la spettrografia ‘Raman’, già utilizzata nell’ambito dei beni culturali e nella ricerca delle sofisticazioni alimentari, traslata in questo caso nella pratica clinica e nella ricerca sanitaria. Il Campus Bio-medico grazie a questo lavoro ha ricevuto un Grant nel 2018 dal ministero della Salute, di cui sono corresponsabile insieme al professor Pozzilli, in collaborazione con il dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre”. “La tecnica ‘Raman’- ha proseguito Crescenzi- è un potente mezzo per individuare i composti molecolari anche all’interno di un sistema complesso come possono essere le cellule e i tessuti. Con questo esame siamo in grado di ottenere un ‘fingerprint’, ossia l’impronta molecolare digitale, di uno specifico tessuto o cellula. Questo permette di caratterizzare tutta la composizione biochimica delle varie patologie della tiroide”.

“Nella prima fase del progetto, avvenuta anni fa- ha detto ancora la specialista- ci siamo basati sui tessuti tiroidei da campione chirurgici di tiroide asportata. Dunque sono state utilizzate delle sezioni di questi tessuti e sono stati esaminati. Una volta che è stato costruito il data base sia del tessuto normale che di quello patologico sia benigno che maligno, stiamo traslando questo tipo di osservazione alle cellule prelevate tramite ago aspirato. L’ago aspirato della tiroide, una delle prime metodiche eseguite su paziente con nodulo tiroideo, è utile per capire se un paziente è candidato ad intervento chirurgico o se è un paziente che si gioverà del follow up clinico. Su queste cellule prelevate dal nodulo con ago sottile noi applichiamo la tecnica ‘Raman’ e siamo in grado di dimostrare che il fingerprint che caratterizza la lesioni maligne è riconoscibile anche sulle cellule espiantate. Questo migliora la diagnostica pre-operatoria” “Lo scopo finale, molto ambizioso, del progetto ‘Raman’ sarà poi di ricorrere alla biopsia ottica. In pratica invece di asportare le cellule porteremo un ago sottile all’interno del nodulo tiroideo (diagnostica ‘in vivo’), senza un campionamento della lesione. Questo dovrebbe essere il futuro”, ha concluso.