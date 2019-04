“Il bambino con il pigiama a righe”, “Ballando con le stelle” e “Amici”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, people show e serie tv non mancheranno nella prima serata di sabato 20 aprile. Per chi ha voglia di risate e cazzotti l’appuntamento è su Rete 4 con Bud Spencer. Da non perdere su Nove il film sul dramma dell’olocausto “Il bambino con il pigiama a righe”.

Rai 1

Ballando con le stelle | 20.35

Quattordicesima edizione per il dance show più popolare della tv, che schiera in gara tredici vip, in coppia con i migliori maestri di ballo. Conduce Milly Carlucci con Paolo Belli.

Rai 2

The Rookie | 21.20

Serie televisiva poliziesca statunitensecon con Nathan Fillion, Alyssa Diaz e Richard T.Jones.

Rai 3

Sapiens | 21.40

Programma d’approfondimento ambientale condotto da Mario Tozzi.

Rete 4

Banana Joe | 21.30

Bud Spencer e’ Banana Joe, un commerciante di banane che non esita a difendere un villaggio ed i suoi abitanti dalle mire di un losco personaggio.

Canale 5

Amici di Maria | 21.15

Talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre,coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

Italia 1

Un’impresa da Dio | 21.20

Spin-off di Una Settimana da Dio. L’ex anchorman Evan Baxter, ha una missione affidatagli da Dio: costruire un’Arca, come fece Noe’.

La7

Assassinio a bordo | 21.15

Film giallo di George Pollock, con Lionel Jeffries, Margaret Rutherford, Charles Tingwell (UK 1964). Una misteriosa morte a bordo della nave scuola Battledore della Marina britannica provoca l’intervento di Miss Marple, investigatrice privata.

Tv8

La passione di Cristo | 21.30

Il racconto appassionante e crudele delle ultime tragiche dodici ore di Gesu’ cristo, dall’orto degli ulivi alla crocifissione.

Nove

Il bambino con il pigiama a righe | 21.25

Bruno, un bambino di otto anni, figlio di un ufficiale nazista scopre che vicino alla sua nuova abitazione, sorge un campo di concentramento. Lì, conosce Shmuel, un bambino ebreo, suo coetaneo. Tra i due nasce una profonda amicizia.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.