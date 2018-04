Mobili italiani solo con legno italiano. E gli ambientalisti insorgono per la proposta di Salvini

DE PETRIS: SALVINI NON SA DI CHE PARLA, VANNO TUTELATE

“Salvini non sa di che parla, non ne ha idea. Praticamente dice che siccome non si tagliano i boschi allora c’e’ il dissesto idrogeologico quando invece e’ esattamente il contrario”. Invece “una delle cause del dissesto e’ proprio il fatto che vengono tagliati gli alberi”. La senatrice Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto e Sinistra Italiana a palazzo Madama ed esponente di Liberi e Uguali.

“Forse e’ bene che prima di aprire la bocca cerchi di sapere di cosa parla- dice De Petris- i boschi italiani sono un grande serbatoio di carbonio, quindi sono fondamentali anche nella lotta ai mutamenti climatici, ma soprattutto sono il vero grande strumento contro il dissesto idrogeologico, esattamente il contrario di quel che dice Salvini. Sono poi l’elemento fondamentale nel nostro Paese per conservare la biodiversita’, che e’ alla base della vita”. Ovviamente, prosegue l’esponente di LeU, “i boschi devono essere gestiti, ma la cosa fondamentale e’ proteggerli. Poi c’e’ la gestione sostenibile, come quella del legno. In questo caso pero’ si tratta di tutt’altra cosa, sono coltivazioni”, i boschi cedui, che sono “una cosa completamente diversa”. Inoltre “il legno che si usa per i mobili deve essere tutto certificato perche deve venire da boschi a gestione sostenibile”, precisa. In tutto cio’ la cosa “piu’ importante e’ realizzare un sistema di assoluta protezione e conservazione” dei boschi italiani, auspica De Petris, “perche’ sono fondamentali per un Paese come il nostro, soprattutto perche’ e’ quello che ha un livello di dissesto idrogeologico altissimo e quindi a maggior ragione dovrebbero essere ancora piu’ protetti”. Comunque “ovviamente non avevamo mai avuto dubbi sul fatto che la Lega e Salvini non fossero degli ambientalisti- conclude- ne abbiamo avuta ampia dimostrazione in tutti questi anni, ma si dovrebbe stare attenti a cio’ che si dice, e si candidano a governare. Povera Italia”.