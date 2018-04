Perù, assassinata in Amazzonia l’ambientalista Olivia Arevalo Lomas

ROMA – Olivia Arevalo Lomas, ambientalista impegnata nella difesa dei diritti culturali dell’Amazzonia, e’ stata uccisa ieri in Peru’. Lo si apprende da un comunicato stampa della Federazione delle comunita’ indigene di Ucayali (Feconau).

La donna, nota come “maraya”, titolo che nella regione andina viene attribuito alle persone sagge, sarebbe stata uccisa da sconosciuti con cinque colpi di pistola, a Yarinacoa, nella regione Ucayali.

Oltre a condannare l’assassinio, la Federazione fa appello alla comunita’ internazionale e al governo del Peru’ affinche’ “forniscano garanzie per la vita degli altri leader indigeni del popolo Shipibo Konibo che oggi affrontano minacce e molestie”.