Stadio Roma, Conte: “M5s ha anticorpi, reazione pronta è garanzia”

ROMA – “Se le accuse saranno confermate rimandano a illeciti molto gravi. Il M5S dimostra di avere anticorpi efficaci per reagire a cose del genere”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, entrando in Senato, commenta l’arresto di Marcello De Vito.

M5S DIMOSTRA REAZIONE EFFICACE A GARANZIA ELETTORI

“Il messaggio che fa passare il M5S è che non può garantire ai suoi elettori che non si verifichino episodi corruttivi, non sarà mai possibile per una forza politica“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte entrando al Senato. “Una forza politica garantisce ai suoi elettori che nel caso si verifichino episodi, o anche solo accuse del genere, la reazione sarà sempre efficace e tempestiva“, spiega il premier.