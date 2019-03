De Vito, Raggi: “Nessuna indulgenza per chi sbaglia”

ROMA – “Nessuno sconto. A Roma non c’è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “La notizia dell’arresto di Marcello De Vito è gravissima- aggiunge- ho piena fiducia nella magistratura e nel lavoro dei giudici. Una cosa è certa: nessuna indulgenza per chi sbaglia. Ho dichiarato guerra alla corruzione e respinto i tentativi di chi vuole fermare l’azione di pulizia che portiamo avanti”.

“Qui non c’è spazio per ambiguità- sottolinea la sindaca- Non c’è spazio per chi immagina di poter tornare al passato e contaminare il nostro lavoro. Avanti fino in fondo, senza se e senza ma, per la legalità”.