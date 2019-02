“Chi l’ha visto?”, “Tra le nuvole” e “I ponti di Madison County”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Programmi d’approfondimento, game show e film protagonisti stasera in tv, ma anche match imperdibili per gli appassionati di calcio, come Atletico Madrid – Juventus, in onda su Rai 1. Da non perdere su Paramount (21.10) il film “Tra le nuvole”, con George Clooney nei panni di un esperto tagliatore di teste senza legami, perennemente in viaggio su un aereo per lavoro.

Altro appuntamento dedicato ai cinefili sarà quello su La5 con il film diretto e interpretato da Clint Eastwood “I ponti di Madison County” (21.19).

Rai 1

Calcio – Champions League –Atletico Madrid – Juventus | 20.30

Ottavi di Finale – Andata.

Rai 2

La porta rossa | 21.20

Serie tv a metà tra thriller e mistery nata dalla penna di Carlo Lucarelli con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Protagonista un commissario di polizia che viene assassinato e il cui spirito resta sulla terra per indagare sul suo omicidio e difendere sua moglie in pericolo.