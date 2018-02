Dentista abusivo a Portici, la Finanza sequestra lo studio

NAPOLI – Posto sotto sequestro, a Portici (Napoli), studio dentistico privo delle dovute autorizzazioni previste dalla legge per il settore. È questa la conclusione di un’operazione della Guardia di finanza di Napoli, compagnia di Portici, volta alla prevenzione e al controllo economico del territorio. In particolare, i finanzieri hanno scoperto nella centrale via Libertà uno studio medico dentistico sconosciuto al fisco, ma non agli abituali clienti, i quali, ignari delle carenze autorizzative, si affidavano alle cure del professionista, attesi i prezzi fortemente concorrenziali praticati. Al termine dell’attività ispettiva, eseguita congiuntamente a personale dell’Asl Napoli 1 centro, che ha attestato l’assenza delle autorizzazioni sanitarie, sono stati posti sotto sequestro tre locali: due adibiti a gabinetto odontoiatrico con relativa attrezzatura chirurgica, arredi, farmaci di vario tipo, strumentazione odontotecnica per piccole lavorazioni e/o riparazioni di protesi dentarie ed il terzo dedicato alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici.

Il responsabile è stato segnalato all’autorità giudiziaria per l’esercizio dell’attività odontoiatrica in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore. Sono inoltre in corso accertamenti allo scopo di ricostruire nel dettaglio la contabilità (e le tasse) nascoste al fisco.