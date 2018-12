Interporto Sud Europa punta a crescere, presto masterplan sviluppo

La forza dell’Interporto Sud Europa “è la trasformazione logistica che diventa una logistica a valore aggiunto nelle filiere di fashion, agrifood e automotive“, spiega Cangiano. I capannoni Ise, infatti, non vengono usati dalle aziende esclusivamente per uso magazzino ma i prodotti vengono manipolati all’interno dei capannoni e arrivano alle aziende per essere venduti direttamente al cliente finale.

“Inoltre ci troviamo in una zona che è già di per sé logisticamente vantaggiosa. Si pensi che il centro commerciale Campania attira 14 milione di persone ogni anno”, aggiunge il direttore marketing dell’Ise. Una situazione di vantaggio che sarà ulteriormente migliorata con l’apertura di uno svincolo dell’autostrada A30 direttamente nell’interporto “che dovrebbe realizzarsi entro un anno o comunque nel 2020 ma questo chiaramente non dipende da noi. Ci sarà un recupero importantissimo della viabilità ordinaria perché i camion passeranno direttamente dall’autostrada all’interporto“, dice Cangiano. Nell’area di Maddaloni-Marcianise c’è una grande estensione di aree libere, già nelle disponibilità dell’interporto, che potrebbero interessare a importanti multinazionali in grande crescita.

Un esempio è Amazon che, dopo aver ufficializzato un’apertura ad Arzano, in provincia di Napoli, si starebbe interessando anche a magazzini più estesi e in altre aree della Campania. “Noi abbiamo in costruzione un capannone da 80mila metri quadrati. Dei contatti con Amazon ci sono stati, anche se indiretti – conferma Cangiano -, e bisognerà conoscere le loro esigenze. Amazon, ad esempio, vuole consegnare anche il food, prodotti freschi inclusi, e in questo bisognerà valutare quel ‘valore aggiunto’ della logistica che l’Interporto Sud Europa sta già potenziando”.