Roma, dai direttori dei Pronto soccorso 7 richieste per la Regione Lazio

ROMA – Incrementare il numero delle borse regionali destinate alle scuole di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza, anche rivedendo i criteri di accesso per i medici che già lavorano nelle strutture. Migliorare le condizioni di lavoro nei Pronto soccorso in maniera da rendere questo mestiere più appetibile. Ma anche migliorare le strutture organizzative, sottrarre alla responsabilità gestionale del Pronto soccorso i pazienti per i quali è stato già deciso il ricovero, redistribuire il lavoro tra professionalità diverse e ampliare i Fast-Tracks. Sono queste le 7 richieste che i direttori dei Pronto soccorso degli ospedali di Roma e del Lazio hanno presentato oggi nel corso di un convegno organizzato dall’Ordine dei Medici di Roma. Tra questi l’Umberto I, il Gemelli, il San Camillo, il Santo Spirito, il Pertini, il Casilino, il Sant’Eugenio e il Sant’Andrea. Le richieste sono riportate in una missiva inviata al ministro della Salute, al ministro dell’Istruzione e al presidente della Regione Lazio.

Nel 2017 sono stati due milioni i pazienti accolti nei Pronto soccorso e un numero uguale è previsto per il 2018. Secondo i direttori di Ps si tratta di “proposte capaci di dare risposte in tempi brevi, evitando il rischio di un tracollo nell’offerta dei servizi di emergenza”. La preoccupazione dei direttori riguarda anche la chiusura dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli per un periodo di tempo non determinabile dopo i gravi danni riportati durante l’incendio dello scorso 3 novembre.

“Tutti noi sappiamo come questo creerà un ulteriore peggioramento della rete dell’emergenza nel quadrante nord di Roma- scrivono i direttori- considerando che il Ps del San Pietro gestisce ogni mese circa 3.300 accessi con 500 ricoveri da ricollocare. Ci auspichiamo quindi un celere intervento regionale per attivare il personale medico del Ps San Pietro negli altri Ps della zona”.