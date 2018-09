Le interviste CasALavoro dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna, ecco Andrea Galli (Fi)

YURI TORRI – Dalla passione per il ciclismo a quella per l’Empoli, dal suo legame con l’Appennino ai racconti dei nonni partigiani. Il consigliere di Sinistra Italiana si racconta nel suo viaggio da Casina a Bologna, annunciando una bella notizia e con un’insolita rivelazione: “Nello sport tifo sempre per chi perde”

GIORGIO PRUCCOLI – “Voglio essere come Platini e non come Totti”. Pruccoli ha le idee chiare sulla politica: non farla per sempre. E scegliere lui quando smettere senza farsi compatire. Nel viaggio da Verucchio a Bologna il consigliere regionale ci parla dei suoi anni da sindaco e del rapporto con le figlie. “Quella volta in camper a Parigi…”.

GABRIELE DELMONTE – Dalla passione maniacale per i giochi da tavolo a quella per la musica dance, dalla fondazione della sua startup all’avventura on the road per le città degli Stati Uniti. Il consigliere del Gruppo regionale Lega Nord Emilia e Romagna con l’anima da programmatore, si racconta nel suo viaggio da Montecchio (Reggio Emilia) a Bologna. A partire da quella prima volta in consiglio comunale a soli 21 anni…

GIAN LUIGI MOLINARI – Confessa un’indole impulsiva che l’estate scorsa lo ha portato a inseguire e tentare di disarmare un rapinatore a Piacenza. E non è l’unico segreto che il consigliere, amante delle avventure, svela nel viaggio dalla sua amata Vernasca a Bologna…

DANIELE MARCHETTI – Durante il viaggio ci ha svelato il suo passato da baby-sitter della sorella e le origini della sua vocazione politica. E prima dell’arrivo c’è spazio anche per un importante annuncio

MARCELLA ZAPPATERRA – Dalla cannabis terapeutica alle sfide ai fornelli con il marito passando per i suoi anni da presidente della Provincia. Viaggio da Ferrara a Bologna con Marcella Zappaterra.

IGOR TARUFFI – Dal suo passato da calciatore (e avversario di Andrea Pirlo) alla vita da pendolare dell’Appennino, passando per la sua grande passione: la musica di Francesco Guccini. Ecco il viaggio da Porretta Terme a Bologna con il consigliere di Sinistra Italiana Igor Taruffi.

ALAN FABBRI – Sindaco e bassista, mastro birraio e consigliere regionale. Da Burana (Ferrara) a Bologna, Alan Fabbri della Lega nord racconta il suo legame con il territorio, tra i ricordi del sisma e l’azienda agricola di famiglia, e di “quella volta che dissi no a Berlusconi…”.

MANUELA RONTINI – E’ di Faenza e ha quasi 40 anni, racconta di quei due esami che le restano da dare all’Università (spera ancora di farcela) e del suo impegno per la tutela dei dialetti, a partire da quello romagnolo. Renziana della primissima ora, cucinare la rilassa ed ha alcuni piatti ‘forti’ (su tutti i passatelli in brodo). E’ appassionata di Lego.

PAOLO CALVANO – Dagli esordi come giornalista intervistando “Sexy Luna” ai banchi del consiglio regionale, Calvano, 40 anni, è prima di tutto un calciatore professionista mancato. Ama giocare in mezzo al campo, e smentisce di preferire la zona destra del prato. E’ segretario regionale del Pd e quando fa spogliatoio cita Michael Jordan.

MATTEO RANCAN – E’ entrato in politica a soli 20 anni ed è stato il consigliere regionale più giovane d’Italia per la Lega Nord. Nel tragitto in macchina da Cortemaggiore a Bologna, ci racconta le sue passioni – Harry Potter, la musica e il nuoto- e il suo attaccamento al paese d’origine (comprese le rivalità con i Comuni vicini!).

NADIA ROSSI – Consigliera regionale del Pd, che nell’intervista tocca vari punti, dalla difficoltà di conciliare il lavoro politico con la crescita di due figli avuti in giovane età, fino al rapporto con Rimini e alle origini ascolane. E non risparmia alcune curiosità.