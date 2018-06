Banda ultra larga, Verrazzani: “Con Eolo non c’è luogo impossibile”

ALTERNANZA, EOLO SPA OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

“Eolo spa è un’azienda che offre banda ultra larga per connettersi nelle città ed anche nelle aree meno popolate e remote del Paese” dice Alessandro Verrazzani, Direttore per i rapporti istituzionali dell’azienda lombarda nella videointervista rilasciata all’agenzia Dire. 370 dipendenti, una rete di 8.000 persone tra collaboratori, tecnici e installatori in tutta Italia che al momento servono 300mila clienti.

C’è grande attenzione per i giovani: “Puntiamo molto sull’alternanza scuola-lavoro- spiega Verrazzani- che associamo ad un’iniziativa che stiamo intraprendendo e che prevede una serie di accordi per offrire gratuitamente, in alcuni luoghi come le biblioteche o scuole particolari, una connessione internet ultra veloce. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità locale sul valore aggiunto di una connessione come questa, che ti consente di affacciarti al mondo e a quelli che sono i servizi per le imprese e per le famiglie che, ad esempio, possono godersi un film in streaming, che è il servizio su cui puntano un po’ tutti gli operatori. Un dato di cui siamo particolarmente fieri è che nella graduatoria mensile di Netflix sulla qualità del servizio dei propri abbonati (Netflix Speed Index, ndr) Eolo si piazza al secondo posto a livello nazionale. Questo la dice lunga sulla qualità del servizio con prestazioni paragonabili a quelle della fibbra”.