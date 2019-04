Tg Lazio, edizione del 19 aprile 2019 - DIRE.it

CLIMA, GRETA SUL PALCO: GRAZIE ROMA, STIAMO CAMBIANDO IL MONDO

“Ciao Roma, siete tanti, dovete essere orgogliosi di voi”. Con queste parole Greta Thunberg ha salutato migliaia di romani, soprattutto bambini e ragazzi, che hanno partecipato a Piazza del Popolo al Friday for Future di Roma. La 16enne svedese, paladina del contrasto al cambiamento climatico, ha invitato i giovani a lottare per difendere il pianeta. “Ci dicono che perdiamo ore di scuola ma in realtà stiamo cambiando il mondo- ha detto Greta- Per questo continueremo a lottare per il nostro futuro”. In piazza colori, musica e striscioni per una manifestazione autoalimentata grazie ai 128 ‘bikers’ che con le loro biciclette hanno creato energia sostenibile.

RAGGI: NON APPROVO BILANCIO CHE DÀ PREMI A DIRIGENTI

“Non approvo un bilancio che viene dichiarato irregolare e in cui si garantiscono premi a pioggia ai dirigenti anche se la città è sporca”. Lo ha detto oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un video, tornando a parlare degli audio pubblicati dall’Espresso con le sue parole sull’Ama e sullo stato della città nella raccolta rifiuti. Intanto i legali della sindaca hanno fatto sapere di voler leggere l’esposto dell’ex presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani, prima di decidere se agire nelle sedi giudiziarie.

ROMA, 14 RAPINE IN NEGOZI E FARMACIE ARMATI D’ASCIA: ARRESTATI

Avevano messo a segno quattordici rapine, tutte compiute con un’ascia in mano, i due fratelli di Torre Maura arrestati dalle forze dell’ordine al termine di un’indagine congiunta tra Polizia e Carabinieri. I due, di 48 e 41 anni, avevano preso di mira negozi e farmacie di varie zone di Roma, dall’Alessandrino a Centocelle, da Torpignattara a Cinecittà. Ad uno dei due è stato contestato anche il reato di evasione per aver commesso alcune rapine mentre si trovava agli arresti domiciliari.

DAI MUSEI AL ROSETO COMUNALE, ROMA APERTA A PASQUA E PASQUETTA

Musei, monumenti e spazi verdi aperti a Roma nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Dal Colosseo al Foro romano, dalla rete dei musei civici ai parchi e alle ville, cittadini e turisti potranno trascorrere le festività all’insegna della storia e del relax. Una delle aperture più attese è quella del Roseto Comunale, prevista domenica, uno spettacolo di profumi e colori ai piedi dell’Aventino. Gli amanti della fotografia, invece, potranno sbizzarirsi al Maxxi, con ben quattro mostre tra cui quella dedicata al mondo perduto di Paolo Di Paolo.