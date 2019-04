Tg scuola, edizione del 19 aprile 2019 - DIRE.it

Contrastare l’analfabetismo funzionale partendo dai banchi

La narrazione mediatica è spesso distante dalla realtà ed è difficile, per chi ha meno strumenti, orientarsi nel caos dell’informazione quotidiana. L’analfabetismo funzionale è il tema su cui dovranno riflettere i ragazzi di 128 scuole che quest’anno parteciperanno al concorso ‘Rileggiamo l’articolo 3 della Costituzione’, promosso dall’associazione italiana costituzionalisti, assieme all’associazione Articolo 21, Federazione nazionale stampa italiana, Miur, Rai e Ordine dei giornalisti. Presentato nell’aula magna del liceo Mamiani di Roma, il concorso ha il duplice obiettivo di educare alla conoscenza e alla tutela dei diritti.

Al Rione Villa di Napoli lo sport contro la paura

“I ragazzi vogliono venire a scuola perché non hanno nient’ altro, questa è la triste verità e noi abbiamo una responsabilità enorme”. A otto giorni dall’agguato di camorra, avvenuto davanti all’istituto ‘Vittorino da Feltre’ nel Rione Villa a Napoli, l’intervista alla dirigente scolastica Valeria Pirone.

Prof e studenti si scambiano i ruoli: il corto dell’istituto Salvini

Uno studente sale in cattedra e veste i panni del suo professore, mentre l’insegnante lo osserva dietro i banchi, seduto al posto del ragazzo. Lo scambio dei ruoli, classico tema cinematografico, viene rivisitato dai ragazzi dell’istituto Salvini-Azzarita di Roma in chiave scolastica per un cortometraggio interamente realizzato dagli studenti. Il corto, disponibile su diregiovani.it, è stato realizzato nell’ambito del Piano Nazionale cinema per la scuola promosso da Miur e Mibac. Un’iniziativa che ha permesso agli studenti di approfondire tutti gli aspetti dell’industria cinematografica, ideando un soggetto, scrivendo la sceneggiatura fino ad arrivare alla realizzazione e al montaggio del video.

Dalle scuole:

Istituto Alberghetti di Imola

Quattro studenti vincitori del concorso sulla manutenzione antincendio siederanno in tribuna per il turno di Superbike in programma all’autodromo di Imola domenica 12 maggio

Istituto Caterina da Siena di Milano

Un progetto speciale, intitolato ‘Buongiorno Bauhaus!’ ha visto gli studenti e le studentesse dell’indirizzo moda e grafica alle prese con la creazione di una linea di accessori per la tavola che è stata presentata alla Design week.

IC Mozart di Roma

Gli alunni della scuola protagonisti sul palco con lo spettacolo ‘Il piccolo principe’ realizzato nell’ambito del laboratorio teatrale promosso dall’IdO e diregiovani.it