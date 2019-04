Europa in pillole del 19 aprile - DIRE.it

“Mi aspetto che i politici agiscano ora perché non c’è molto tempo, abbiamo una finestra che non sarà aperta a lungo per fare qualcosa”. Lo ha detto la giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg, in un discorso al Parlamento europeo. Thunberg, diventata nota per i suoi scioperi a favore dell’ambiente, ha parlato davanti alla commissione Ambiente di cambiamento climatico, acidificazione degli oceani, prospettive entro il 2030, e altri temi di cui si è occupata spesso in questi mesi. “Ai giovani – ha aggiunto – dico che dovete continuare perché state facendo un grande lavoro”.