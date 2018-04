Nucleare, Sogin: “Smantellamento centrali a poco meno di 1/3”

ROMA – Lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari italiane condannate allo spegnimento e chiusura da referendum del 1987 e’ a “poco meno di un terzo” del lavoro complessivo. Lo chiarisce Luca Desiata, amministratore delegato di Sogin, rispondendo a una domanda nel corso della presentazione dei risultati 2017. “Per lo smantellamento siamo al 27,1% a fine 2017”, spiega Desiata, a livello economico “705 milioni su un totale di 2,6 miliardi”, un miglioramento perche’ “al 2015 eravamo al 25,1%”. Certo, “siamo a poco meno di un terzo della procedura di decommissioning- prosegue l’ad Sogin- ma finche’ non si staccheranno i vessel (il contenitore del reattore vero e proprio, la parte piu’ radioattiva, ndr) non possiamo dire di essere entrati nel cuore del sistema”. Il tema dei vessel si presenta ad esempio per le centrali del Garigliano e di Trino Vercellese, ricorda l’ad Sogin Luca Desiata. Si tratta della parte piu’ radioattiva dell’impianto “smantellata la quale rimane il resto che ha livelli di radioattivita’ minimi”. Poi “ci sono problemi di spazio per operare con i macchinari- prosegue- tutte le operazioni avvengono sotto un battente di acqua, soluzione che rappresenta un ottimo schermo per le radiazioni ma complica l’operativita’”.

Mappa dei centri italiani che conferiranno i rifiuti radioattivi al DN