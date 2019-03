Sardegna, A. Zedda (Fi): “No al deposito di scorie nucleari, serve riforma della sanità e zona franca”

A. ZEDDA (FI) DA CASELLATI: REDDITO LIBERTÀ DIVENTI NAZIONALE

“Il ‘Reddito di libertà’ per le donne che subiscono violenza domestica diventi una legge nazionale”. Così Alessandra Zedda, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale sardo, una delle donne candidate a occupare un posto nella nuova giunta di centrodestra guidata da Christian Solinas. Oggi a Roma, Alessandra Zedda ha incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per presentare la legge regionale e chiedere sostegno.

L’azzurra è stata la prima firmataria della legge regionale approvata all’unanimità lo scorso luglio, che prevede un sussidio economico – da un minimo di 780 fino a 1.080 euro – per le donne vittime di violenza all’interno della famiglia, prima norma in Italia ad andare in questa direzione. “Auspico che possa diventare una misura nazionale- spiega Zedda- intanto, in Sardegna, una delle mie proposte di inizio legislatura sarà quella di aumentare la dotazione finanziaria della norma, perché parallelamente devono crescere le misure a tutela delle donne”.

La legge, prosegue Zedda, è già stata rifinanziata: “I 300.000 euro previsti per il 2018, sono statti riconfermati nel 2019. Sono 600.000 euro in totale che sono stati trasferiti ai soggetti attuatori, i Plus di Olbia, Sassari, Oristano, Cagliari e Nuoro, ovvero le città dove sono presenti le case di accoglienza”.

Ma quali sono i punti principali della norma? “Oltre all’aspetto economico, fondamentale- sottolinea Zedda- la legge prevede programmi specifici di inserimento o reinserimento professionale e l’assistenza per favorire la mobilità geografica e permettere così alle donne di fuggire immediatamente dalla condizione di violenza. È previsto anche l’azzeramento per 12 mesi delle tasse regionali e la garanzia della continuità scolastica dei figli minori”.

La consigliera azzurra si sofferma anche sulle recenti sentenze legate a casi di femminicidio e violenza sessuale, che hanno scosso l’opinione pubblica: “La sentenza di Ancona è aberrante, mi sento ferita non solo come donna, ma in generale come essere umano. Come è scandalosa quella di Bologna, dove si è parlato di ‘tempesta emotiva’. Le attenuanti devono essere comprovate da fatti, qui siamo nella sfera dell’immateriale, sono senza parole. Le istituzioni hanno il dovere di affrontare il tema della violenza sulle donne, però ci devono essere certezza e tempestività della pena”.