Da cenere a monumento: domani a Ferrara l’incredibile storia del ‘Survivor tree’ di Oklahoma City

A raccontare questa storia che ha dell’incredibile arriverà in Italia, domani, l’agronomo americano che ha salvato la pianta con le sue mani: si tratta di Mark Bays, coordinatore dell’Urban Forestry South del dipartimento di agricoltura dell’Oklahoma. L’appuntamento è a Ferrara alle 17 e l’occasione è il primo dei tre incontri di ‘Pagine Verdi -Inchiostro, clorofilla e bit’.

LEGGI ANCHE:

Gli alberi ‘parlano’ agli uomini, ecco i traduttori

“Abbiamo notato l’albero che stava sbocciando”

“Era l’inizio della primavera, e stavamo perlustrando il sito dell’attentato, quando qualcuno notò quest’albero nel parcheggio difronte il Murrah building che stava germogliando di nuovo”, racconta Mark Bays in un’intervista sul magazine statunitense Farm Flavor. “A quel punto è diventato un simbolo di speranza e guarigione. Gli sforzi per prendersene cura son cominciati in quel preciso momento”[…].

“L’albero ‘sopravvissuto’ rappresenta il sogno, la forza e la resilienza di Oklahoma City e dei suoi cittadini. L’albero era stato letteralmente carbonizzato nel bombardamento, eppure sbocciò di nuovo”, dice Susan Winchester, direttrice dell’Oklahoma City National Memorial & Museum sempre su Farm Flavor, la cui sorella, Dr. Peggy Clark, morì nell’esplosione. E prosegue: “È diventato l’albero più amato dell’Oklahoma“.