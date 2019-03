Mediterranea, Salvini: “Conto sull’arresto dei responsabili della nave dei centri sociali”

ROMA – “Nave centri sociali, conto su arresto dei responsabili. Nessun pericolo di affondamento né rischio di vita per le persone a bordo (come documentato da foto), nessun mare in tempesta. Ignorate le indicazioni della Guardia Costiera libica che stava per intervenire, scelta di navigare verso l’Italia e non Libia o Tunisia, mettendo a rischio la vita di chi c’è a bordo, ma soprattutto disobbedienza (per ben due volte) alla richiesta di non entrare nelle acque italiane della Guardia di Finanza. Se un cittadino forza un posto di blocco stradale di Polizia o Carabinieri, viene arrestato. Conto che questo accada”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE:

LEGGI | Ecco la direttiva Salvini: “Nave che soccorre lede la sicurezza dello Stato”. Opposizioni insorgono

Mare Jonio ferma a un miglio e mezzo da Lampedusa, il sindaco: “Nostro porto aperto”