Sorpasso del Pd sul M5s, Zingaretti recupera 1,5% in una settimana

ROMA – Il Pd ha agguantato il Movimento Cinque stelle e anzi per un decimale di punto lo sorpassa. La rilevazione di Swg per La7 attesta i Democratici al 21,1 per cento e il M5s al 21 per cento. Il Pd e’ in trend positivo, e guadagna lo 0,8 per cento in una settimana (dal 20,3%). Esattamente quanto perde il M5s che continua la sua discesa verso il basso (una settimana fa era al 21,8%). La Lega guadagna due decimi di punto e sale al 33,9, Forza Italia perde lo 0,3 per cento, e si attesta all’8,3 per cento, Fdi guadagna lo 0,3% e si attesta al 4,4%.