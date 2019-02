Ecco la mappa radio di 300 mila galassie, frutto del lavoro di 200 scienziati

Con questo maxi-telescopio, i ricercatori hanno osservato un quarto dell’emisfero nord a basse frequenze, tracciando 300.000 sorgenti radio, quasi tutte galassie nel lontano Universo. I loro segnali hanno viaggiato miliardi di anni luce prima di raggiungere la Terra. Lofar ha una sensibilità notevole e questo permette di rispondere a molte domande sulla formazione ed evoluzione dei buchi neri. Per esempio, è possibile vedere che getti di materiale sono presenti in tutte le galassie più massicce, il che significa che i loro buchi neri non smettono mai di ‘mangiare’.

Grazie ad alcune antenne sviluppate dall’Istituto olandese per la radioastronomia, inoltre, è stato possibile studiare nel dettaglio anche gli ammassi di galassie, ovvero dei gruppi di centinaia di migliaia di galassie circondate da un gas a temperature di centinaia di milioni di gradi. Quando interagiscono fra loro, questi ammassi producono segnali radio.

“Quello che stiamo iniziando a vedere con Lofar- spiega Annalisa Bonafede, docente dell’Alma Mater di Bologna e ricercatrice Inaf- è che, in alcuni casi, anche gli ammassi di galassie che non mostrano forti interazioni hanno questa emissione, ma a un livello molto basso, in precedenza non era rilevabile. Questa scoperta ci dice che anche gli eventi di interazione minore fra ammassi possono innescare meccanismi di accelerazione di particelle su enormi scale”.

I primi 25 articoli pubblicati oggi rappresentano solo il 10% del lavoro fatto finora. Ma la ricerca è destinata a proseguire. “Stiamo sviluppando degli strumenti per l’analisi dei dati Lofar che sono molto più potenti di quelli utilizzati in questi primi articoli e che ci permetteranno di ottenere immagini ancora più profonde e dettagliate”, sottolinea Gianfranco Brunetti, ricercatore Inaf e coordinatore del Consorzio Lofar italiano. L’obiettivo del team di scienziati è ottenere immagini ad alta risoluzione dell’intero emisfero nord del cielo, rivelando così 15 milioni di sorgenti radio in totale.