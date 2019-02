“Quo Vado?”, “Django Unchained” e “Will Hunting”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – I film sono i protagonisti della prima serata in tv di martedì 19 febbraio: da non perdere su Tv8 il vendicativo “Django – Unchained” di di Quentin Tarantino. Per chi ha voglia di risate l’appuntamento è su Canale 5 con la comicità unica di Checco Zalone, protagonista di Quo Vado?. Altro titolo da recuperare per chi non l’avesse ancora visto è “Will Hunting – Genio Ribelle”, con Matt Damon e Robin Williams in onda stasera su nove.

Rai 1 Il mondo sulle spalle | 21.25 Beppe Fiorello è Enzo Muscia alias Marco, un eroe dei nostri tempi, nel film, tratto da una storia vera “Il mondo sulle spalle”. Marco è uno stimato tecnico specializzato nell’assemblaggio di componenti video, è sposato con Carla e i due aspettano un bimbo. Quella che sembra una vita tranquilla ha, però, una svolta improvvisa: sua moglie ha un parto prematuro e il bambino nasce con una malformazione e, da un momento all’altro, l’uomo si trova per strada perché la multinazionale per cui lavora decide di chiudere lo stabilimento. Travolto dal destino, Marco decide di non rassegnarsi e di lottare insieme ai suoi colleghi. Rai 2 Il Collegio | 21.20 Reality show in cui un gruppo di adolescenti viene catapultato in una ‘scuola all’antica’, famigerato collegio bergamasco Celana. Dopo le edizioni ambientate nel 1960 e nel 1961, quest’anno la nuova classe si trova alle prese con la scuola media unica nata dalla riforma del 1962. Carta bianca | 21.15 Programma di approfondimento giornalistico su cronaca, politica, economia e ambiente condotto da Bianca Berlinguer. Rete 4 Il segreto | 21.25 Soap opera in costume ambientata in Spagna che ruota attorno alle vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro. Canale 5 Quo Vado | 21.25 La comicità di Checco Zalone in un film campione di incassi che mette al centro l’ossessione tutta italiana per il posto fisso. Italia 1 Le Iene | 21.25 Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma. La7 Di Martedì | 21.15 Talk show politico condotto da Giovanni Floris. Tv 8 Django – Unchained | 21.25 Film di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson. Sulle tracce di due criminali in fuga e di una donna, il cacciatore di taglie schultz e lo schiavo django instaurano un atipico sodalizio. Nove Will Hunting – Genio ribelle | 21.30 Film drammatico con Matt Damon nei panni del ventenne Will Hunting, ragazzo dalle doti straordinarie, ma con una storia difficile alle spalle che gli impedisce di mettere a frutto le sue potenzialità. Ad aiutarlo ci penserà lo psiocologo Sean Maguire, interpretato da un brillante Robin Williams, che si aggiudicò l’Oscar come migliore attore non protagonista, grazie alla sua performance in questo film. Real Time Take Me Out: esci con me | 21.10 Dating show in cui un ragazzo tenta di fare colpo su 30 ragazze.