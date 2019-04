Tg Lazio, edizione del 18 aprile 2019 - DIRE.it

FIRMATO PATTO PER ROMA: ECCO VIGILE QUARTIERE E VIDEOCAMERE

Attività di controllo del territorio, videosorveglianza, 500 nuovi vigili con l’arrivo di quello di quartiere, contrasto alla movida e ai fenomeni di degrado urbano. Sono i punti principali del ‘Patto per la sicurezza urbana’ siglato oggi in Prefettura tra Campidoglio, Regione Lazio e Forze di polizia. Al tavolo sono state pianificate azioni anche per il contrasto alle occupazioni abusive, ai roghi tossici e per la sicurezza dei campi rom. “Un altro aiuto concreto che vogliamo dare alla Capitale su temi delicatissimi come quello dei roghi tossici, dove mettiamo oltre 2 milioni di euro” ha commentato il governatore, Nicola Zingaretti.

NASCONDEVA 110 MILA DOSI COCAINA IN LOCULI DEL VERANO: ARRESTATO

Droga tra i loculi del cimitero del Verano. La Polizia ha arrestato un marmista 42enne e ha sequestrato 110 mila dosi di cocina e una pistola rubata. Gli agenti hanno pedinato l’uomo fino dentro le cappelle funerarie, cogliendo in flagranza di reato l’uomo mentre armeggiava con la pietra di chiusura di un loculo. Dopo averlo bloccato, è scattata la perquisizione che ha portato alla scoperta delle dosi di droga. A poca distanza, un altro loculo conteneva una pistola e un caricatore rifornito di cartucce calibro 9.

ROMA, ZINGARETTI INAUGURA CENTRO OFTALMOLOGIA PEDIATRICA

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato oggi il Centro di oftalmologia pediatrica dell’ospedale Oftalmico di Roma. Un ambulatorio a misura di bambino, con un giardino dove poter giocare e le pareti decorate con alcuni personaggi a fumetti ispirati all’universo degli occhi. Nel Centro, oltre alle visite oculistiche, saranno trattati astigmatismi, strabismi e somministrato il test del riflesso rosso, lo screening effettuato alla nascita per il precoce riconoscimento di patologie che possono compromettere la vista dei bambini.

LEODORI VICE PRESIDENTE REGIONE, SMERIGLIO LANCIA CANDIDATURA

Daniele Leodori è il nuovo vice presidente della Regione Lazio. L’ex presidente del Consiglio regionale si occuperà anche di coordinare l’attuazione dei fondi comunitari. Intanto Massimiliano Smeriglio ha lanciato oggi la propria candidatura alle europee del 26 maggio nel collegio Italia Centrale come indipendente per la lista Pd-Siamo europei. Al suo fianco, in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale in via Cristoforo Colombo, i due coordinatori della campagna elettorale, la consigliera regionale Marta Bonafoni e l’assessore dem Massimiliano Valeriani.