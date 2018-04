Spiagge, ovazione per Bolkestein: “Le concessioni demaniali sono beni e non servizi”

ROMA – “Le concessioni demaniali sono beni e non servizi”, di conseguenza non possono essere soggette alla direttiva Ue Servizi. L’Aula dei gruppi parlamentari quasi viene giu’ dagli applausi, tutti in piedi, cori. A entusiasmarsi sono i balneari di tutta Italia convenuti ad ascoltare l’oratore che ha dato questo giudizio lapidario. E non e’ un oratore qualunque, si tratta di Frederik ‘Frits’ Bolkestein, il politico olandese, commissario Ue per il Mercato interno, la tassazione e l’unione doganale nella Commissione Prodi dal 1999 al 2004. Da lui prende il nome la famigerata direttiva Bolkestein sulla libera circolazione dei servizi nella Ue, quella la cui interpretazione in Italia vorrebbe che le concessioni demaniali vengano messe all’asta. Circostanza questa che da anni agita gli oltre 30mila titolari di concessioni balneari in Italia, spesso da decenni sulla stessa spiaggia, che temono di perdere la fonte di reddito di intere generazioni.

Le concessioni demaniali sono beni e non servizi

“In virtu’ della concessione i concessionari demaniali possiedono suolo e strutture, quindi la concessione e’ un bene, non e’ un servizio”, scandisce Bolkestein, “non vedo come le concessioni demaniali non debbano essere considerate beni ma servizi”, ribadisce, “non capisco come una concessione demaniale possa essere considerata un servizio”. Il fatto e’ che “parliamo di concessionari demaniali delle spiagge, sono oltre 30mila e rappresentano una categoria economica molto importante- ripete l’autore della famigerata, male intesa e vituperata direttiva- sono Piccole e medie imprese e molta occupazione arriva dalle Pmi: economicamente parlando sono molto importanti, e non vedo come possano essere considerati servizi”. Insomma, “anche se i concessionari aiutano i turisti penso che non dovrebbero essere considerati servizi perche’ quello non e’ il loro campo principale”, precisa. In Spagna i concessionari possono avere una proroga di 75 anni, “se si possa fare altrettanto in Italia non so, dipende dal governo italiano”, valuta tra scroscianti applausi Bolkestein.