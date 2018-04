Fondazione Roche festeggia i 40 anni dalla nascita del Ssn

ROMA – “Un ragazzo che nasce oggi non può neanche immaginare cosa ha significato la nascita del Servizio sanitario nazionale. Dovrei dirgli: sai che se tu avessi dovuto fare la vaccinazione 40 anni fa i tuoi genitori avrebbero dovuto pagarla? Sai che se ti fossi ammalato gravemente avresti avuto a disposizione al massimo 30 giorni di ospedale, a meno che tua mamma o tuo papà non avessero avuto una mutua molto importante? Sarà quindi difficile capire a questo ragazzo com’era il Ssn, sicuramente è più facile fargli capire com’è bello vivere adesso in un Paese in cui, se si ammala o si rompe una gamba mentre gioca a calcio, il sistema sanitario, gratuitamente, lo aiuta”. Così la presidente della Fondazione Roche, Mariapia Garavaglia, intervistata a Roma in occasione del primo incontro di ’40 anni di Ssn. Diritti al futuro’, un’iniziativa promossa dalla Fondazione per celebrare il quarantennale dall’approvazione della Legge 833/1978 che istituì nel nostro Paese il Servizio sanitario nazionale. L’evento prevede tre dibattiti pubblici, ognuno dei quali declinato su uno dei principi fondanti la Riforma: quello di ieri, che si è svolto a Palazzo Santa Chiara, è stato dedicato all’universalismo, seguiranno gli altri due, rispettivamente su uguaglianza ed equità.

GARAVAGLIA: PREZIOSO, MA TORNI AD ESSERE DAVVERO UNIVERSALISTICO

“Celebrare i 40 anni del Sevizio sanitario nazionale- ha proseguito- significa far riflettere la politica su come fare a renderlo di nuovo, davvero, universalistico. Perché oggi, a seconda della Regione in cui si nasce o si vive, si hanno o non si hanno servizi di qualità”. Quanto alla ricerca, secondo Garavaglia “ci ha offerto delle risposte terapeutiche notevoli ma anche costose. C’è un problema di accesso- ha quindi sottolineato- che deve essere spiegato ai cittadini, affinché paghino le tasse sapendo dove vanno a finire i loro soldi. Gli italiani devono proteggere questo sistema, altrimenti il giorno in cui si indebolirà o morirà rimarrebbero senza un servizio altamente qualificato. Oramai l’Italia è l’ultimo Paese che mantiene un servizio universalistico e per non perdere questo tesoro di civiltà occorre avere questa consapevolezza”. Per i prossimi 40 anni, intanto, la presidente della Fondazione Roche si aspetta che il Servizio sanitario nazionale “migliori e non si fermi, perché in sanità ciò che si ferma è regressione: la ricerca corre e il bisogno di farmaci innovativi aumenta. Quindi a questo Ssn auguri che i prossimi 40 anni lo vedano ancora vivo ma implementato di qualità e quantità dei servizi davvero utili e non di spreco”.