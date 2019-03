“Il nome della Rosa”, “Suburra”, “Interstellar” e “The Hateful Eight”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Stasera appuntamento imperdibile su Rai 1 per tutti i fan di Umberto Eco, con la terza puntata della serie evento “Il nome della Rosa”. Su Rai 2 si ride in prima serata con la comicità di “Made in Sud”, mentre alle 23.40 spazio all’adrenalina con la serie cult “Suburra”.

Per i cinefili la scelta stasera sarà tra il fantascientifico “Interstellar” di Christopher Nolan, su Tv 20 (21.15), e il ‘tarantiniano’ “The Hateful Eight”, su Rai Movie (21.10).

RAI 1

Il nome della Rosa – La serie | 21.25

Secondo appuntamento con la serie evento “Il nome della Rosa”. Quattro le puntate girate in lingua inglese tra gli studi di Cinecitta’, l’Abruzzo e l’Umbria, per quattro appuntamenti imperdibili: protagonista il best seller di Umberto Eco che torna in vita grazie a Giacomo Battiato.

Rai 2 Made in Sud | 21.20 Torna su Rai2 la comicità “Made in sud” lo show comico, prodotto in collaborazione con Tunnel Produzioni, con tante novità, a partire dalla conduzione, affidata a Stefano De Martino al suo debutto al fianco di Fatima Trotta. Rai 3 Report | 21.15 Un programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la sua squadra ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società. Rete 4 Quarta Repubblica | 21.30 Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Canale 5 “L’isola dei famosi” | 21.20 Reality show condotto da Alessia Marcuzzi nel quale un gruppo di personaggi famosi viene lasciato su un’isola con il compito di sopravvivere e di non essere eliminati dal gioco. Italia 1 John Wick 2 | 21.25 Sequel di John Wick, con Keanu Reeves nei panni di un killer che rientra nel giro per contrastare l’uomo che vuole comandare il crimine nel mondo. La7